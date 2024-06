Hoje é Dia: imigração japonesa, seca e cinema brasileiro são destaques

Morte do ator, diretor de teatro e dramaturgo fluminense João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, o Procópio Ferreira (45 anos)

Morte da atriz e cantora paulista Dirce Grandino de Oliveira, a Dircinha Batista (25 anos) - em 1952, trabalhando na Rádio Nacional e no Rádio Clube, apresentou o programa "Recepção" no Rádio Clube, o qual era dedicado aos compositores populares brasileiros. Sua atuação neste programa lhe rendeu uma placa de prata na SBACEM e um troféu pela UBC

A Birmânia passa a se chamar oficialmente Myanmar (35 anos)

Lançamento do Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA (15 anos)

Dia Nacional do Tambor de Crioula

Dia Nacional da Imigração Japonesa - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 11.142 de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês, Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos-SP em 18 de junho de 1908

Dia do Orgulho Autista - comemorado para marcar a data da criação da "Aspies/Autistas para a Liberdade", que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na 1ª instituição mundial a utilizar o termo "orgulho" relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas com o autismo

Nascimento do político e militar uruguaio José Gervasio Artigas (260 anos) - considerado herói nacional de seu país Nascimento do cantor, compositor, escritor, poeta e dramaturgo carioca Chico Buarque (80 anos) O então Príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, é proclamado Rei da Espanha, reinando com o nome de Felipe VI (10 anos) Dia do Cinema Brasileiro - comemorado no Brasil, para marcar a data da 1ª filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês, "Brèsil", quando ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem Nascimento do político francês Jean Moulin (125 anos) - herói da resistência contra a ocupação nazista na França Nascimento do ator australiano Errol Flynn (115 anos) Nascimento do religioso Antônio de Castro Mayer (120 anos) - bispo católico Termina em São Luís o "Processo das formigas" (310 anos) - ação judicial movida contra animais, formigas que minaram a despensa de frades da Província da Piedade do Maranhão. Deu-se a sentença de que os frades fossem obrigados a sinalar dentro de sua cerca sítio competente para vivendas das formigas, e que elas, sob pena de excomunhão, mudassem logo de habitação. Religioso, por mandado do juiz, fez a leitura da decisão nas bocas dos formigueiros Dia Mundial dos Refugiados - comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que foi que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país Doação de terras à Nossa Senhora em escritura pública, com a condição de ser edificada uma capela permanente, que viria a ser o Outeiro da Glória (325 anos) Solstício de Inverno no Hemisfério Sul. Nascimento da atriz maranhense Apolônia Pinto (170 anos) - filha de uma atriz portuguesa que entrou em trabalho de parto em pleno teatro, Apolônia nasceu no camarim número 1 do Teatro Artur Azevedo, onde posteriormente ela estreou como atriz aos doze anos de idade Nascimento do escritor fluminense Machado de Assis (185 anos) Morte do político gaúcho Leonel Brizola (20 anos) Nascimento do cantor e compositor gaúcho Antônio Gonçalves Sobral, o Nelson Gonçalves (105 anos) Vôo inicial da primeira nave espacial, voo 15P, construída por empresas particulares, a SpaceshipOne (20 anos) Dia Mundial do Skate Morte da cantora e atriz esdadunidense Frances Ethel Gumm, a Judy Garland (55 anos) Criação do telégrafo submarino Rio de Janeiro - Portugal (150 anos) Dia Mundial do Fusca. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

