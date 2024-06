São Paulo terá fanfest para celebrar os Jogos Olímpicos de Paris

Chamada de Festival Olímpico Parque Time Brasil, a fanfest vai acompanhar ao vivo o desempenho das delegações brasileiras em Paris por meio de mega telões que serão instalados no parque. A programação também contará com interação com atletas e ex-atletas, megashows e uma área gastronômica.

“Vamos trazer para dentro do Parque Villa-Lobos uma experiência de Olimpíada. Vamos seguir um storytelling, contando a história do que será abordado em Paris 2024. Pela primeira vez em uma Olimpíada, a abertura não será realizada dentro de um estádio ou ginásio, mas em um lugar aberto. Pela primeira vez, a maratona também vai acontecer em um formato aberto à população [com possibilidade de participação de atletas amadores]. Esse é um ano de muita inovação. Além disso, Paris vai falar muito de igualdade de gênero, igualando o número de atletas masculinos e femininos, e também abordando a diversidade, inclusão e democracia. Dentro desse contexto, vamos trazer a fanfest para dentro de um parque, uma área aberta”, explicou Camila Bahia.

Fanfest

Uma das áreas da fanfest será a Arena Time Brasil, que vai concentrar as atividades. Nesse espaço o público poderá acompanhar a Olimpíada por meio dos telões e onde acontecerão os megashows e o espaço gastronômico. A Arena também será o palco dos atletas, sejam eles medalhistas ou não. Ao retornarem de Paris, este será o primeiro lugar a recebê-los. “Nessa arena, vamos ter ativações de patrocinadores, mas nosso personagem principal serão os mega telões. Teremos ao todo seis telões e as pessoas vão poder assistir a todas essas competições”, falou Camila.

A fanfest também contará com clínicas esportivas, que pretende utilizar e deixar como legado a estrutura e quadras do parque revitalizadas para práticas esportivas. “Vamos ter clínicas esportivas, que estamos realizando em parceria e com projetos de ex-atletas olímpicos. Elas serão como oficinas, aulas que serão gratuitas, para todas as idades, de diversas modalidades, ocupando os equipamentos do parque”.

Já o Festival Cultural das Nações será um encontro de músicas, estilos e danças de diversos países e contará com performances circenses, teatrais e musicais.

O festival é uma iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com o DC Set Group e a Agência Deponto e será realizado até o dia 11 de agosto. “A ideia é a gente deixar um legado, não só para a cidade de São Paulo, mas também para as futuras gerações, fazendo com que a gente consiga expandir o nosso olhar para o esporte”, disse Camila.

A entrada será gratuita para clínicas esportivas durante todos os dias e para a Arena Time Brasil das terças às sextas-feiras. Aos finais de semana, quando deverão ocorrer shows musicais, haverá cobrança de ingressos. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site do evento.