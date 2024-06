Jovem que pulou do 5º andar para se salvar disse que foi agredida por pedir ajuda

Hilda Francine, de 27 anos, se jogou do 5º andar de um prédio para se salvar das agressões de seu namorado Crédito: Reprodução/TV Globo

A jovem de 27 anos que se jogou do 5º andar de um prédio em Salvador, na Bahia, disse que fez isso para se salvar das agressões do namorado Igor Costa Campos. O relato de Hilda Francine dos Santos foi dado à apresentadora Patrícia Poeta, no programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira, 13. Na entrevista dada ao programa, Hilda contou que começou a ser agredida após pedir para o namorado levá-la ao hospital, pois percebeu que estava sangrando e, como está grávida, achou que poderia perder o bebê. Segundo ela, pelo efeito das drogas, ele se negou e começou a agredir. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela disse ainda que ao agredi-la, o suspeito ria, humilhava e a xingava. “Ele falava: 'Você já está morta, entenda que você já está morta'. Tentei sair [do apartamento] várias vezes, mas ele me puxava pelo cabelo, dava cabeçada, socos, pontapés, mordidas, voadoras, me jogava e subia em cima de mim", lembra.