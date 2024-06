Viúvo que pagou R$ 40 mil em outdoors procurando namorada deve passar o Dia dos Namorados sozinho

Viúvo há 4 anos, Carlos diz que cansou dos aplicativos de namoro e que a ideia surgiu de um amigo e contou com a ajuda do seu professor de caratê. Ele ainda reforça que "cuida da aparência" e se define como uma pessoa caseira. Entre as outras características que Carlos destaca sobre si são torcer pelo Vasco da Gama e praticar karatê desde os 18 anos.

Na propaganda está estampado a frase “procura-se uma namorada” acompanhada da foto de Carlos, com suas duas cadelinhas, Mel e Pretinha, seu perfil do Instagram e um QR Code que direciona para seu perfil na rede social. Quase um mês depois, contudo, ele segue na busca e deve passar o Dia dos Namorados sozinho.

Visando deixar a vida de solteiro e começar um relacionamento, Carlos procura pelo "par ideal" e a descreve como uma mulher de 35 a 54 anos, disposta a uma relação sem segredos e com afeto. Gostar de família, de animais e ser temente a Deus são outros pontos buscados por Carlos nas eventuais pretendentes.

Após sua história repercutir nas redes sociais, Carlos foi convidado para uma entrevista no programa Mais Você, com Ana Maria Braga, na Rede Globo. Desde então, o viúvo tem visto seu perfil nas redes sociais crescer.

Ele já ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram. Diante da repercussão, o homem tem feito vídeos criativos com edições que incluem explosões de corações e borboletas nas fotos dos lugares com seus outdoors. Ele também aumentou a frequência com que posta fotos suas ou com seus pets.