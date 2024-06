Hoje é Dia: doação de sangue, namorados e idosos se destacam na semana

Nascimento do ator baiano Antonio Pitanga (85 anos)

Morte da cantora e atriz paulista Victória Bonaiuti Delfino dos Santos, a Marlene (10 anos), Rainha do Rádio e apresentadora da Rádio Nacional

Nascimento do diplomata sul-coreano Ban Ki-moon (80 anos), oitavo secretário-geral da Organização das Nações Unidas

Nascimento da dançarina, cantora e atriz fluminense Rita de Cássia Coutinho, a Rita Cadillac (70 anos)

Nascimento do cantor, compositor e produtor musical paraense Alípio Martins (80 anos)

Criação do Serviço Nacional de Informações - SNI (60 anos)

Dia de Ogum Xoroquê, declarado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro

Estreia do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo (85 anos)

Dia de Santo Antônio

Primeira transmissão do programa infantil Clube Juvenil Toddy, na Rádio Nacional AM RJ (73 anos)

Nascimento do médico alemão Alois Alzheimer (160 anos)

Nascimento da cantora e compositora paulista Linda Batista (105 anos) - Contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1936, seria eleita, no ano seguinte, a primeira Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos

Morte do advogado e político mineiro Afonso Pena (115 anos), presidente do Brasil entre 1906 e 1909

Morte da atriz paulista Cacilda Becker (55 anos)

Nascimento da tenista alemã Steffi Graf (55 anos), a primeira tenista (entre homens e mulheres) a ter vencido os quatro torneios do Grand Slam e os Jogos Olímpicos na mesma temporada, completando o Golden Slam, nome dado ao feito que é considerado por muitos como extraordinário

Dia Mundial do Doador de Sangue