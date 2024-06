Jovem morre após cair de altura de 5 metros enquanto tentava escalar para pegar uma bola

Um jovem de 22 anos morreu após cair enquanto escalava uma tela em um campo de futebol no município Goianésia, no estado de Goiás. O jovem Luciano Damasceno da Silva Filho tentava pegar uma bola quando o incidente aconteceu. De acordo com o pai dele, o rapaz passou 13 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu às 0h02min do último domingo, 2.

O acidente aconteceu no dia 20 de maio, no complexo esportivo Módulo Esportivo Pedro Volner. Luciano foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, por causa da gravidade dos ferimentos.