Jovem é morta e tem corpo arrastado por uma moto no Mato Grosso

Corpo de mulher é arrastado em motocicleta após a vítima ser morta Crédito: Reprodução redes sociais

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito saindo de uma garagem em uma motocicleta e arrastando o corpo da jovem na rua. Ainda não se sabe a relação da vítima com o suspeito, mas segundo as informações da Polícia o homem de 32 anos teria matado a vítima antes de arrastá-la pela rua. De acordo com relatos da família da vítima à Polícia, a jovem tinha saído com o homem e não foi mais vista. Os familiares entraram em contato com o homem, que disse que deixou a jovem em casa às 22 horas. Os parentes da jovem foram à casa do suspeito, porém ele já havia se evadido do local. Havia marcas de sangue na frente do imóvel.