Concurso Comida di Buteco se torna patrimônio cultural do Rio

O concurso Comida di Buteco, que está em sua 24ª edição nacional com o lema Somos Todos Buteco, se tornou patrimônio cultural gastronômico e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Isso graças à Lei 10.396/24, de autoria da deputada estadual Verônica Lima, que foi sancionada pelo governo do estado e publicada em Diário Oficial nesta terça-feira (4).

“O concurso cumpre um papel importantíssimo de fortalecimento e garantia de visibilidade para a gastronomia local e a cultura popular dos territórios participantes,” disse a parlamentar.

O Comida di Buteco nasceu em 2000 com o objetivo de resgatar os botecos autênticos. O concurso surgiu em Belo Horizonte e, em 2008, iniciou a expansão para outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador. O concurso chegou a 25 cidades com mil botecos participantes.