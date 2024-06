Nordeste foi a região que mais enviou voluntários do SUS para o RS

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a região contabiliza 33,2% dos profissionais atuantes nas enchentes. Ceará enviou nove voluntários

O Nordeste foi a região que mais enviou voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) para atuar nas enchentes do Rio Grande do Sul.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, do total, 33,2% dos voluntários são no Nordeste, com 121 profissionais atuantes no estado.

Os estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte concentram o maior número de voluntários da região.