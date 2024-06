Aluno ganha festa de formatura em hospital 10 dias antes de morrer de câncer em SP

O catarinense Paulo César Gazaro, de 45, realizou o grande sonho de se formar em Engenharia Civil dez dias antes de falecer em São Paulo. Paulo foi diagnosticado com um câncer no intestino há 11 meses e faleceu na última quinta-feira, 30.

Estudante do último semestre de Engenharia Civil na UniFecaf, Gazaro recebeu o diploma dentro do Hospital Salvalus, numa cerimônia preparada pela esposa, Graziela Gonçalves Gazaro, pelos médicos e funcionários do hospital e pelos coordenadores da faculdade no último dia 20.

O evento teve direito à beca, canudo e presença dos amigos e professores do curso.