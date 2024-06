Senado retoma discussão da PEC que propõe privatização de praias

Na segunda-feira, 27, foi realizada uma audiência pública a fim de discutir a proposta. Participaram do encontro integrantes do Governo Federal e representantes de entidades. O texto, cujo relator é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tem enfrentado resistência entre os senadores da base do Governo, que avaliam a medida como um “retrocesso”. Em sua justificativa, Flávio, aponta que a União até hoje não demarcou a totalidade dos terrenos de marinha e, ainda, que muitas casas são registradas em cartório, mas foram objetos de demarcação pela União, “surpreendendo proprietários”.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022 ( leia na íntegra ), que sugere a privatização das praias no Brasil, voltou a ser debatida no Congresso Nacional nesta semana. A PEC propõe que os terrenos de marinha sejam transferidos para ocupantes particulares, estados e municípios. De autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA), foi votada na Câmara dos Deputados em 2022 e aprovada pela Casa naquele mesmo ano. O texto passou por uma comissão especial e estava parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

“Passam ao domínio pleno dos estados e municípios as áreas afetadas ao serviço público estadual e municipal, inclusive as destinadas à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos”, diz o texto da PEC.

O texto debatido na segunda-feira exclui um trecho da Constituição que diz que os terrenos de marinha são de propriedade da União. A PEC quer estabelecer que as praias sejam transferidas a proprietários privados mediante pagamento para aqueles que estão inscritos regularmente no “órgão de gestão do patrimônio da União”.

Em contrapartida, a proposta mantém sob domínio da União: áreas afetadas ao serviço público federal, inclusive as destinadas à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos; unidades ambientais federais; e áreas não ocupadas.

O que são os terrenos da marinha

Conforme o texto em discussão no Senado Federal, os chamados terrenos da marinha são aqueles que ficam nas praias e nas margens dos rios e lagoas, além dos espaços que contornam as ilhas com águas ligadas aos mares.

Nos dias atuais, as áreas estão sob o domínio da União, contudo, a PEC sugere repassar a propriedade para estados e municípios de forma gratuita, ampliando ainda a possibilidade de repasse a ocupantes privados mediante pagamento.

A delimitação de quais áreas pertencem à marinha é hoje prevista pelo decreto-lei nº 9.760, de 1946, que criou a Linha do Preamar Média (LPM), tida como uma definição do fim da área marítima.

De acordo com a legislação, os terrenos de marinha dispõem de uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831. De acordo com o art. 20, VII, da Constituição Federal de 1988, são bens da União. Vale ressaltar que, apesar do nome, não têm relação com a Marinha do Brasil.

Os imóveis construídos nesses locais têm escritura, contudo, os moradores devem pagar anualmente uma taxa à União e aforamento sobre o valor do terreno. No regime de aforamento, o morador do imóvel passa a ter um domínio útil sobre o terreno de marinha. Em linhas gerais, a área fica repartida entre a União e o morador.