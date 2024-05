Pernambucano conhecido como "Rei da Maconha" é preso na Bolívia

A prisão aconteceu na terça-feira, 28, e contou com a colaboração de agentes policiais do Brasil e da Bolívia

Foi preso na Fronteira da Bolívia com o Brasil, um pernambucano de 53 anos conhecido como “Rei da Maconha”. Luiz Antônio Alves de Souza era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) em mais de 40 países, segundo informações publicadas pelo portal Uol.



A prisão do homem foi realizada na última terça-feira, dia 28, e divulgada na quarta-feira. Natural de Recife, Luiz morava no bairro Cajueiro, e era foragido da Justiça desde 22 de abril de 2022, quando se evadiu do sistema prisional.

As Forças de Segurança do Brasil e da Bolívia realizaram trocas de informações de inteligência que levaram à prisão. A ação teve apoio da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN) da Bolívia, e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).