Bebê no Mato Grosso do Sul nasce com dentes; entenda condição

Um nascimento raro surpreendeu médicos de um hospital em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, no último dia 24 de maio. Na ocasião, um bebê veio ao mundo com dentes superiores formados, fato considerado incomum entre os médicos.

O caso foi divulgado nas redes sociais pela obstetra Luciana Tannus, responsável pelo parto da criança de nome Arthur. Segundo ela, a condição atinge menos de 1% dos bebês e leva o nome de "dentes natais".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Bebês que nascem com dentes, chamados de dentes natais, são uma ocorrência rara, presente em cerca de um em cada dois mil a três mil nascimentos. Esses dentes podem ser dentes decíduos (de leite) que erupcionaram precocemente ou dentes adicionais que se formaram durante o desenvolvimento fetal”, explica a médica na legenda do post.