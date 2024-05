Cabeleireiro realiza sonho de se casar usando véu em São Paulo

Com direito a muito brilho e pedras de strass, o cabeleireiro Robson Patrick Ferreira, de 32 anos, realizou o sonho de se casar usando uma capa branca simbolizando um véu. A cerimônia aconteceu no último dia 11 de maio em São José do Rio Preto, em São Paulo.

A capa foi confeccionada e finalizada pelo próprio Patrick, que utilizou aproximadamente 3.500 pedras. Durante a preparação da peça, evitou mostrar os detalhes para o noivo, o jornalista Guilherme Vila Real, de 33 anos.