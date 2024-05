Jovem que diz ter matado a família se surpreendeu ao saber que seria apreendido

Segundo o delegado do caso, o jovem se assustou ao saber que seria apreendido, mas que não demonstrou arrependimento pelo crime

“Ele se assustou. Foi uma surpresa para ele quando lhe disseram: ‘Você vai ser preso’. Oode ser que ele tenha considerado que é um adolescente”, disse o delegado em entrevista o g1 São Paulo.

A Polícia apreendeu os celulares do pai, da mãe e da irmã e um computador do adolescente. Segundo o delegado, os vizinhos, amigos e parentes devem ser ouvidos nos próximos dias para dar continuidade às investigações do caso.

Adolescente confessa ter matado família

Segundo o Boletim de Ocorrência, o jovem chamou a Polícia Militar e confessou que matou o próprio pai, Isac Tavares Santos, 57 anos, a mãe, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e a irmã Letícia Gomes Santos, 16 anos.