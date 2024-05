Casal preso comprou carros e roupas com dinheiro arrecadado em campanha para filho doente

O menino, que tinha Atrofia Muscular Espinhal (AME) faleceu em janeiro de 2021, aos cinco anos de idade, após quatro anos do início da campanha. Os pais foram presos nesta quarta-feira, 22, em Joinville.

Um casal foi preso em Santa Catarina após ser condenado por estelionato e apropriação de bens. Renato e Aline Openkoski, pais do menino Jonatas e responsáveis por arrecadar cerca de R$ 3 milhões para custear o tratamento médico do filho, foram presos nessa quarta-feira, 22, na cidade de Joinville. Ambos estavam foragidos, de acordo com o portal G1 Santa Catarina.

A decisão da Justiça de Santa Catarina foi tomada após o casal utilizar uma parte dos R$ 3 milhões arrecadados na campanha AME Jonatas para fins pessoais, como carros, academia, skate e roupas.

O menino, que tinha Atrofia Muscular Espinhal (AME) faleceu em janeiro de 2021, aos 5 anos de idade, após quatro anos do início da campanha.