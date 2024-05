SP: Jovem que matou os pais diz ter pensado no crime antes de cometê-lo

O adolescente de 16 anos que foi apreendido por ter matado o pai, a mãe e a irmã, na Zona Leste de São Paulo, na última semana, confessou em depoimento à Polícia que não se arrepende do crime e que pensou no crime antes de cometê-lo. No relato do Boletim de Ocorrência, consta que o adolescente afirma que cometeu o crime porque estava com raiva dos pais após eles tirarem o celular dele.

O caso aconteceu na casa em que a família morava e, após cometer o crime, o jovem permaneceu com os corpos até domingo, 19, quando decidiu acionar a Polícia e confessar o que tinha acontecido. As informações são do g1 São Paulo.