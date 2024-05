Projeto oferece mais de 1.200 bolsas de estudo gratuitas no Brasil

Todas as unidades do Grau Técnico e do Grau Profissionalizante participam do projeto. Candidatos devem cumprir requisitos e passarão por uma redação e entrevista

O projeto Grau Social ofertará mais de 1.200 bolsas de estudos gratuitas para qualificações técnicas e profissionalizantes em todo o Brasil. A iniciativa é da rede Grau Educacional, e essa é a terceira edição do projeto, que segue com as inscrições abertas até o próximo dia 4 de junho.

As bolsas são voltadas para as mais de 30 opções de cursos técnicos - como administração, informática, segurança do trabalho e farmácia - e os mais de 40 cursos profissionalizantes, incluindo cuidador de idosos, balconista de farmácia, bombeiro civil, refrigeração e climatização.

