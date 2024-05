Clientes trocam socos por causa de máquina de pelúcia em shopping de Recife

Dois homens e duas mulheres trocaram socos e chutes em um shopping de Recife, na última sexta-feira, 17, após um desentendimento que teria sido causado devido a uma máquina de bichinhos de pelúcia.

A briga aconteceu no Shopping Recife, no bairro Boa Viagem, e foi registrada em um vídeo por outras pessoas que estavam no local.