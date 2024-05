Hospital de Heliópolis, em SP, tem princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu o Complexo Hospitalar Heliópolis, na capital paulista, na noite de sexta-feira (17). Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o princípio de incêndio ocorreu no segundo andar da unidade, onde não havia pacientes. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a secretaria, o fogo foi contigo rapidamente pela brigada de incêndio do próprio hospital, dispensando a atuação do Corpo de Bombeiros.

As causas do fogo ainda serão investigadas.