MG: Homem atropela suspeito de assalto para interromper roubo contra enfermeira

Luciano Campideli teve essa ação após perceber o nervosismo da enfermeira. Em entrevista ao g1 Triângulo e Alto Parnaíba, ele já teria intervido em outro assalto que aconteceu em fevereiro no Centro de Uberlândia. Ele e a vítima moram no mesmo bairro, em Umuarama.

Câmeras de segurança flagraram um homem de 44 atropelando com uma caminhonete um suspeito de tentar assaltar uma enfermeira em Uberlândia, Minas Gerais. O caso aconteceu na última terça-feira, 14.

Em uma gravação registrada por câmeras de segurança, é possível ver Luciano atropelando de marcha ré o suspeito que estava em uma moto. O motociclista tombou com o atropelamento, mas logo fugiu a pé com uma arma apontada contra Luciano e a vítima do assalto.

O celular da enfermeira não foi subtraído e também não ficou danificado. A mulher ficou levemente ferida, mas dispensou atendimento médico.

O delegado Marcos Tadeu, que é delegado-chefe da Polícia civil de Uberlândia, disse ao g1 que o atropelamento será apurado por meio de um inquérito. Porém, caso fique comprovado que Luciano Campideli tenha agido em legítima defesa ou de terceiros, ele não vai responder por nenhum crime.