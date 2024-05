Mãe e filha são resgatadas após escrevem pedido de ajuda com batom no RS

Mãe e filha foram resgatadas após escreverem um pedido de socorro na varanda da residência utilizando um batom. O caso aconteceu em Eldorado do Sul no Rio Grande do Sul, estado que enfrenta fortes inundações em decorrência da cheia do rio Guaiba.

Na sacada da casa elas escreveram “Perigo SOS” usando um batom de cor vermelha. Segundo informações publicadas pelo portal UOL, parte da casa estava coberta pela enchente. Rosângela e Jade falaram em entrevista à TV Globo que foram para Porto Alegre após serem resgatadas.

Eles seguem nas casas de familiares e sobrevivem por meio de doações. Quando foram resgatadas, dois cachorros e sete gatos ficaram na casa. Os bombeiros conseguiram resgatar um deles.