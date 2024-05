Maior navio militar da América Latina chega ao RS com 154 toneladas de donativos

O maior navio de guerra da América Latina chegou ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado, 11. O NAM Atlântico, cuja sigla significa Navio-Aeródromo Multipropósito, viajou carregado com 154 toneladas de suprimentos doados para as pessoas atingidas pelas enchentes no estado.

Além dos donativos, a comitiva, que também está com a fragata Defensora, tem 1.350 militares, 38 viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil, 24 embarcações de pequeno e médio porte e três helicópteros. Também duas estações móveis de tratamento de água, que conseguem produzir 20 mil litros de água potável por hora, e 25 leitos hospitalares embarcados.

O navio foi construído na década de 1990 na Inglaterra e incorporado à Marinha Brasileira em 2018. Passou por mudanças de nome e possui 203 metros de comprimento.