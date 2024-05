Elmano posta bombeiros no RS e relembra campanha solidária

Pelas redes sociais, Elmano de Freitas fala da atuação dos bombeiros no Lago dos Patos, área afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

Elmano relembrou que a campanha Força Solidária Rio Grande do Sul, feita pelo Governo do Ceará, está arrecadando alimentos, água, roupas e kits de higiene às vítimas da enchente. Os mantimentos podem ser entregues em Fortaleza no Batalhão do Corpo de Bombeiros, localizado na rua Oto de Alencar, 215, no bairro Jacarecanga. Também podem ser deixados no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), na avenida Aguanambi, 2600. Doações também podem ser deixadas nos quartéis do Corpo de Bombeiros de 18 municípios: Maracanaú, Horizonte, caucaia, São Gonçalo do Amarante, Aracati, Sobral, Canindé, Itapipoca, Ipueiras, Iguatu, Crateús, Tauá, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá, Quixeramobim, Limoeiro do Norte e Baturité.