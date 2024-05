Maranhão tem 30 cidades em situação de emergência; entenda

As fortes chuvas que atingem todo o Maranhão desde o mês de abril têm provocado cheia em rios do estado. Governador desmente que cidades estejam debaixo d’água

A Defesa Civil do Maranhão informou nesta quinta-feira, 9, que chega a 30 o número de municípios no estado em situação de emergência em razão das chuvas. Até o momento, segundo a Defesa Civil, o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública.

Com imagens circulando de supostas inundações atuais no estado, o governador maranhense, Carlos Brandão, se pronunciou nas redes sociais. Conforme a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, não há qualquer cidade coberta por águas neste momento.

As fortes chuvas que atingem todo o Maranhão desde o mês de abril têm provocado cheia em rios do estado. Segundo a Defesa Civil, as famílias atingidas estão recebendo apoio das defesas civis nos municípios.