Lotes do detergente Ypê são suspensos por risco de contaminação microbiológica; saiba quais

Empresa Química Amparo informou que o desvio foi identificado pela equipe de qualidade e não oferece risco à saúde do consumidor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso de lotes específicos do detergente Ypê por risco de contaminação microbiológica. A decisão do órgão foi publicada na edição dessa terça-feira, 7, do Diário Oficial da União.

A resolução atinge todas as unidades fabricadas nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro do ano de 2022, com final de lote identificado por '1' ou '3'.