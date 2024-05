Motorista de Porsche se entrega à polícia após mandato de prisão

Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que provocou acidente em São Paulo que matou motorista de aplicativo Crédito: Reprodução/TV Globo

O motorista do Porsche que se envolveu em um acidente, Fernando Sastre de Andrade Filho, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira, 6. No último dia 31 de março, Fernando se envolveu em um acidente que deixou um motorista de aplicativo morto, em São Paulo. O homem se entregou na 5ª delegacia seccional do Tatuapé na cidade de São Paulo após três dias de um mandado de prisão expedido pela justiça, segundo informações divulgadas pelo portal UOL. Motorista estava dirigindo sob efeito de álcool e acima do limite permitido para a via onde o acidente aconteceu.

O mandato de prisão em aberto contra Fernando foi expedido na noite da última sexta-feira, 3, proferida pelo desembargador João Augusto Garcia. O magistrado considerou que as medidas cautelares que foram decretadas pela primeira instância contra o motorista, como a proibição de se ausentar da comarca, não se aproximar de familiares das vítimas e manter os dados pessoais atualizados não são suficientes.