Chuvas no RS: grávida, Miss Brasil gaúcha reaparece e diz estar bem

Depois da especulação de estar desaparecida pela Defesa Civil do município de Roca Sales (RS), a Miss Brasil 2008, Natália Anderle, 37 anos de idade, disse estar bem. Presidente do evento Miss Grand Brasil, Evandro Razzi confirmou a informação da segurança da modelo, através de um vídeo enviado à rede RBS TV.



Grávida de sete meses, Natália estava há quatro dias sem contato com a família e amigos. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, mas estava em Roca Sales - cidade onde nasceu - por conta do nascimento da criança. Assim como a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, Roca Sales enfrenta problemas por conta dos temporais que vem castigando esse estado brasileiro, inclusive de comunicação.

Na sua última postagem durante essa semana nas redes sociais, ocorrida na terça-feira, 30, Natália havia relatado o desaparecimento da cachorrinha do irmão em uma propriedade rural no Vale do Taquari, onde fica localizada a cidade de Roca Sales. O vale foi uma das regiões mais atingidas pelas enchentes que causaram um verdadeiro caos no Rio Grande do Sul.