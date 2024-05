Porto Alegre, a capital submersa pelas chuvas

É a capital de um dos estados mais prósperos, com o quinto PIB do país. Se somar a região metropolitana, o número de habitantes de Porto Alegre chega a 3,5 milhões, segundo a CAF.

Fundada por imigrantes portugueses em 1772, a metrópole se desenvolveu sob a influência do seu porto, fundamental para o crescimento do Brasil, segundo o site da Corporação Andina de Fomento (CAF).

Porto Alegre, cidade onde vivem quase 1,4 milhão de pessoas, é a capital do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, atingido por enchentes históricas que deixaram pelo menos 56 mortos na região.

É essa confluência de hidrovias que confere a Porto Alegre seu valor estratégico para canalizar a produção agrícola, o que torna seu estado um dos mais ricos do Brasil. Porém, hoje essa bênção transformou-se em infortúnio com o transbordamento dos cursos de água em consequência das chuvas.

Esta cidade moderna e com muitos prédios altos fica às margens do lago Guaíba, que é comumente chamado de rio devido à sua extensão, ligado à Lagoa dos Patos e esta, por sua vez, ao oceano Atlântico.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio Grande do Sul o principal produto gerado no campo é a soja, seguida pelo arroz, trigo e milho.

Neste grande estado — uma área de quase 282 mil quilômetros quadrados - e repleto de fazendas, o tabaco foi um produto tradicional e em 2022 ainda representava a quinta produção mais importante.

Povoado pela imigração europeia, o Rio Grande do Sul traz em seu escudo o lema "Liberdade, Igualdade e Humanidade", muito semelhante ao que identifica a Revolução Francesa de 1789.

Durante o Vice-Reino do Rio da Prata estabelecido no final do século XVIII, o Rio Grande do Sul fazia parte da chamada Banda Oriental, que incluía também o território mais ao sul que hoje é o Uruguai.

Os habitantes do Rio Grande do Sul são conhecidos como "gaúchos", termo equivalente ao "gaucho", habitante nômade que povoou as planícies que hoje constituem essa região, Argentina, Uruguai e Paraguai.