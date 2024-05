Motorista salva 12 crianças antes de ônibus escolar ser inundado

Devido à rápida ação do homem, que prontamente conduziu e auxiliou os estudantes a saírem do veículo pela janela , o incidente terminou sem feridos . O evento foi registrado nessa quinta-feira, 2 de maio.

Em meio às enormes enxurradas que assolam a região sul do país, tornam-se evidentes os atos heroicos de diversas pessoas. O último caso ocorreu durante as chuvas em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina, onde um motorista salvou 12 jovens em um ônibus escolar que estava inundado.

Posteriormente, o ônibus acabou ficando parcialmente submerso, mas todas as crianças já estavam fora, sãs e salvas. De acordo com a Secretária de Educação do município para o G1, o intervalo entre o resgate dos estudantes e a submersão do veículo foi de duas horas.

Desde então, as aulas em grande parte dos municípios catarinenses foram suspensas.

Chuvas no sul: Defesa Civil confirma morte em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina relatou um falecimento em Ipira. Eles estão investigando se a morte está ligada às intensas chuvas na região Sul do Brasil. A vítima foi encontrada dentro de um veículo capotado e submerso pela enchente.