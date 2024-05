CNU ainda não tem nova data de aplicação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao anunciar o adiamento das provas do concurso unificado , a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta sexta-feira (3) que ainda não há uma nova data para realização do certame. As provas seriam aplicadas neste domingo (5) em 1.228 cidades.

A ministra explicou que a nova data será definida após a normalização da situação no Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas, e resolução de questões logísticas do processo seletivo.