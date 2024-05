SP: caminhão tomba em viaduto e carga de madeira despenca em carros que passavam na rodovia

Acidente aconteceu na noite de domingo, 28, na Marginal Tietê. A motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi atendida

Um motorista trafegava pela Marginal Tietê, em São Paulo, na noite de domingo, 28, quando dois veículos, que estavam à sua frente, foram atingidos por pedaços de madeira que caíram na via. Ele conseguiu registrar o acidente com uma câmera que estava no carro.

Um caminhão tombou no viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Com o impacto, uma parte da carga caiu para a pista no sentido Zona Leste da Marginal.

O incidente aconteceu por volta das 22h40min, quando o editor e jornalista de games Vinicius Munhoz trafegava pela avenida. A carga desabou em pelo menos dois carros: um táxi com placa de Guarulhos e outro veículo preto.