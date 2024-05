Vídeo mostra passagem de tornado no Rio Grande do Sul; assista

O fenômeno foi capturado pelos moradores de São Martinho da Serra, no interior do Rio Grande do Sul, na zona rural, e não deixou nenhum ferido; confira

Um tornado foi gravado pelos moradores de São Martinho da Serra, interior do Rio Grande do Sul, nesse sábado, 27. O fenômeno aconteceu na zona rural e não deixou nenhum ferido.

Tornado no Rio Grande do Sul: razão do fenômeno

Segundo informações do MetSul, as razões do fenômeno se deve à instabilidade atmosférica, com a presença de uma frente fria, que provocou fortes chuvas no local.