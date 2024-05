Operadora oferece 10 mil bolsas para interessados em programação e inteligência artificial

Os estudantes terão à disposição a trilha online de backend com Python, que conta com 67 horas de conteúdo atualizado com práticas da tecnologia para criação de softwares otimizados e performáticos

A operadora Vivo executa programa que oferece 10 mil bolsas para universitários de todo o Brasil com interesse em aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento backend A função de um backend está relacionada com servidores, bancos de dados, segurança, estrutura, gerenciamento de conteúdo e atualizações. com Python e nos fundamentos de Inteligência Artificial para desenvolvedores de software. A iniciativa será realizada em parceria entre Vivo e o programa Coding The Future da DIO, plataforma de educação e recrutamento.



Niva Ribeiro, que trabalha como VP de Pessoas da Vivo, comenta: “Queremos promover a inclusão dos jovens no mercado de tecnologia, por meio de uma educação de qualidade”.



