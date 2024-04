Irmãos separados em orfanato se encontram por acaso em sala de aula

Dois adolescentes de Indaiatuba, em São Paulo, viveram em um abrigo antes de serem adotados por famílias distintas. Durante uma década, perderam todo contato um com o outro até se reencontrarem por acaso em uma sala de aula.

João Vitor e Gabriel, com idades de 15 e 17 anos, respectivamente, se reuniram no Projeto Sonhar, programa destinado a capacitar os jovens para ingressarem no mercado de trabalho.

Gabriel contou ao EPTV que a avó os levou ao orfanato devido às condições financeiras e que chegaram lá muito jovens. Eles foram adotados e nunca mais se encontraram.