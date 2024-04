Dois policiais e um suspeito entram em luta corporal durante abordagem no Pará

Durante uma abordagem no Pará, dois policiais militares entraram em luta corporal com um suspeito. O caso aconteceu em uma festa que ocorria no município de Itaituba, no último sábado, 30. O suspeito teria resistido à prisão, de acordo com a versã policial.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, os agentes tinham recebido uma ocorrência de agressão contra uma mulher. Quando os policiais chegaram ao local, o acusado apresentou resistência à abordagem, o que teria motivado a briga. As informações são do g1 Pará.