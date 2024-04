Chuvas no ES: família fica submersa até o pescoço dentro de loja

Crédito: Família fica presa em loja com água até o pescoço durante enchente no E

Durante tempestade em Mimoso no Sul, no Espirito Santo, uma família ficou submersa até o pescoço em uma loja. Em vídeo que circula as redes sociais, um homem pede ajuda para sair do local.

O dono da loja disse, em entrevista ao portal A Gazeta, que a família estava auxiliando a levantar os produtos do chão quando foram surpreendidos com a força e quantidade da água. O grupo conseguiu se salvar.

A comunicação nas redondezas apresenta sérias dificuldades, além da falta de energia, o sinal telefônico está baixo.