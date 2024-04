'Biquinaço': alunos de faculdade protestam por ar-condicionado

Durante as falas, estudantes ressaltaram que pagam mensalidade e não veem o retorno do investimento.

Apesar de o grupo que se vestiu com roupas de banho não ser maioria, a manifestação reuniu uma multidão de alunos aos arredores da “prainha”, escadaria do local onde ocorreu o protesto.

A Fundação São Paulo (Fundasp) é a organização que mantém a universidade. O “biquinaço” foi convocado pelo “Spotted” da faculdade (uma página de troca de paqueras e busca por namoro) e recebeu apoio dos Centros Acadêmicos de diversos cursos.

Professores e servidores também sofrem com o calor

Em dias de calor intenso, estudantes afirmam que as condições estão insalubres também para servidores e professores.

O Centro Acadêmico do Curso de Direito divulgou nas redes sociais um abaixo assinado por estudantes e professores exigindo melhorias na universidade.

“Em meio a uma onda de calor, é insustentável e insalubre que alunos e professores, muitos em trajes de trabalho, sejam submetidos às altas temperaturas das salas. Já são numerosos os relatos de docentes e discentes que passaram mal por conta do calor”, escreveram.

Além da instalação de ar condicionado em todas as salas, os estudantes também cobraram bebedouros com água gelada, diminuição do preço das refeições do Restaurante Universitário, novas telas de projeção e tomadas para o carregamento de aparelhos.

LEIA TAMBÉM | Calor excessivo altera metabolismo do organismo, afirmam especialistas