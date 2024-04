Loja de celulares divulgada por influencers é acusada de deixar de entregar produtos

Muitos dos compradores recebem apenas carregador ou fone de ouvido Crédito: Reprodução

Uma loja de aparelhos eletrônicos online está deixando compradores revoltados. Segundo as denúncias, a loja Club Vip Cel, que possui parcerias com influenciadores digitais no Instagram, é acusada de não entregar os produtos comprados ou enviar apenas carregador e fones de ouvido. Nos comentários das publicações no Instagram, há reclamações acumuladas. O Instagram da loja, porém, agora conta com postagens com comentários restritos, o que impede de que pessoas comentem. Apenas nas publicações com influencers os comentários são abertos para todos. Segundo o próprio Instagram, a página já mudou o nome nove vezes. Os influenciadores que divulgam a loja são Vitória Souza e Isadora Pompeo, ambas do nicho gospel, e Lucas Souza, mais conhecido por ter participado do reality A Fazenda e por ser ex de Jojo Toddynho, campeã do programa. Há também a influencer de moda Amanda Rubly.

Em nota da assessoria, Amanda Rubly pediu desculpas sobre as postagens, e ressaltando que a influencer não tinha conhecimento prévio sobre a empresa que a contratara. Na nota, a equipe dela também pontua que está "trabalhando ativamente para remediar a situação, oferecendo suporte aos consumidores afetados e buscando formas de ressarcir integralmente os valores perdidos por meio do link disponibilizado pela Amanda". (íntegra no fim do texto) O jovem Felipe Nunes Nome fictício criado a pedido da fonte , de 29 anos, denuncia ter feito a compra de um aparelho que até agora não chegou. O celular foi comprado no final de dezembro, com a expectativa de chegar em sete dias. “Esses influenciadores têm utilizado sua plataforma para promover a empresa, garantindo aos seguidores que adquirem produtos através de sua indicação um serviço de qualidade e confiabilidade. No entanto, a realidade é bem diferente daquilo que eles propagam”, comenta. Ele diz ter recebido uma encomenda apenas com carregador e fones de ouvido e um código de rastreio inválido dos Correios.

A vítima complementa dizendo que inúmeras pessoas têm relatado experiências negativas após adquirir produtos da loja através das recomendações dos influenciadores. “O problema central reside no fato de que a empresa não está cumprindo com suas obrigações de entrega e suporte aos clientes. Muitos clientes estão enfrentando atrasos significativos na entrega de seus produtos, enquanto outros simplesmente não recebem seus pedidos, mesmo após longos períodos de espera”. Felipe comenta que as pessoas que compraram e não receberam os produtos estão se reunindo em grupos online. São, segundo ele, pelo menos 35 pessoas de todo o Brasil em um grupo de aplicativo de mensagens. Além dos relatos parecidos, dois compradores teriam recebidos o mesmo código de rastreio.