'Cometa do Diabo' se aproxima da Terra e será visível no Brasil; saiba quando observar

Por conta da explosão de gás e da poeira que é liberada debaixo de sua superfície, as aparições do cometa costumam ser brilhantes. Apesar disso, é recomendado que a pessoa interessada em o visualizar faça uso de binóculos. O objeto celeste demora cerca de 71 anos para dar uma volta em torno do Sol .

A partir do dia 21 de abril o “Cometa do Diabo”, oficialmente chamado de 12P/Pons-Brooks, ficará visível no hemisfério sul e, obviamente, no Brasil. Nesse dia, o cometa chegará mais perto do sol, o momento é chamado de periélio.

Para observar o periélio do cometa, é preciso olhar para o horizonte oeste, na direção do pôr do sol, pois será o horário que o cometa ficará mais visível. Em outros momentos, não será possível visualizar o corpo celeste mesmo com o uso de binóculos e telescópio.

No Nordeste, o cometa poderá ser visto entre 17h45min e 18h20min. No Norte, mais especificamente no Acre, o cometa permanecerá visível até por volta das 19h50min, porque o estado está no extremo oeste do Brasil.

"A maior dificuldade será encontrar um lugar com o horizonte oeste livre, visto que o cometa está muito baixo no céu, numa altura de cerca de 15 graus", explica Felipe Monteiro astrofísico e pós-doutor do Observatório Nacional ao Estadão.