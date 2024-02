Golpe da vaquinha: casal recebeu R$ 35 mil com fotos de crianças doentes

Um casal carioca é acusado de fazer vaquinhas falsas on-line. Conforme a investigação, as companhas falsas usavam fotos verdadeiras de crianças doentes. O golpe foi denunciado pela irmã do golpista.

Golpe da vaquinha: como tudo começou

Madelaine Morigi e o seu marido Renato descobriram um tumor atrás do olho da filha Nicolly no ano de 2022. O casal criou uma vaquinha on-line, pois não tinha condições de arcar com o tratamento.

Ao todo, eles conseguiram arrecadar R$ 13 mil e pagaram os procedimentos que a filha necessitava, incluindo uma cirurgia em abril de 2023.

No entanto, no mesmo ano, a fampília descobriu que o tumor havia voltado. O casal fez uma nova vaquinha, quando Madelaine se deparou com uma mensagem a chamando de golpista.

"Eu falei para essa pessoa que me xingou que a menina da foto era minha filha. Ela me mostrou print e link. Quando vi, em um mês, os golpistas tinham conseguido R$ 35 mil na vaquinha falsa da minha filha”, disse Morigi ao Fantástico.

Madelaine cona que recebeu uma ligação do Rio de Janeiro, de Stephani Santos Barbosa, contando que o irmão dela, Luiz Antônio dos Santos, e a cunhada, Tainara Ribeiro, eram responsáveis pela conta falsa.

Golpe de vaquinha: irmã de Luiz Antônio desmascarou o casal

Stephani Santos Barbosa começou a suspeitar do irmão e da cunhada em um churrasco de família.