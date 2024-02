SP: Aeronave cai em Barueri e deixa feridos; veja o que se sabe

O acidente aconteceu nesta terça-feira, 20, sem mortes registradas até o momento. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) informou nesta terça-feira, 20, a ocorrência da queda de uma aeronave de pequeno porte em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu nos arredores da avenida Marco, próximo ao supermercado Hugão.

O acidente deixou seis vítimas, que já foram transportadas ao Pronto-Socorro de Barueri, de acordo com as últimas atualizações dos bombeiros. O piloto sofreu uma lesão na perna e fratura do fêmur e foi conduzido pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas FMUSP (HC).

O corpo de bombeiros comunicou por meio de seu perfil na rede social X (antigo Twitter) que a segunda vítima, uma mulher, possuía fratura nos arcos costais e diversas lesões na face.