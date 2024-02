"O racismo perverte as instituições e seus agentes", diz Silvio Almeida sobre prisão de homem negro no RS

“O caso do trabalhador negro, no Rio Grande do Sul, que tendo sido vítima de agressão acabou sendo tratado como criminoso pelos policiais que atenderam a ocorrência, demonstra, mais uma vez, a orma como o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes”, publicou Silvio na manhã deste domingo, 18.

Silvio Almeida , ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, comentou sobre a prisão de um homem negro após ser vítima de agressão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o caso aconteceu no sábado, 17. Em seu X (antigo Twitter), o ministro lamentou o episódio.

Nas imagens é possível ver um homem negro se explicando e sendo imobilizado de forma violenta pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, chegando a ser algemado. Ele teria sido vítima de tentativa de homicídio de um homem branco, que tentou esfaqueá-lo.

Em viagem oficial com o presidente Lula para a Etiópia, Almeida ressaltou que conversou com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e que os ministérios entrarão em contato com as autoridades gaúchas para acompanhar o caso e ajudar na construção de políticas de maior alcance.

No Rio Grande do Sul, um homem negro foi alvo de uma tentativa de homicídio por um homem branco, mas conseguiu se defender. No entanto, ao pedir ajuda à Brigada Militar, o homem negro foi algemado e colocado em um camburão, enquanto o agressor branco deixou o local sem… pic.twitter.com/q4XNGFYdK5

O caso aconteceu no bairro Rio Branco, a cerca de três quilômetros do Palácio Piratini, sede do Governo do Rio Grande do Sul.

Racismo no RS: Eduardo Leite determina investigação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) determinou abertura de sindicância para apurar o episódio de racismo. Em nota publicada no X, o governador estabelece que sejam ouvidas imediatamente as testemunhas e que sejam apuradas as circunstâncias do ocorrido, “com a mais absoluta celeridade”.

Em seu site oficial e redes sociais a Brigada Militar do Rio Grande do Sul não emitiu nota. Chegando a fechar os comentários das publicações de seu perfil no Instagram.