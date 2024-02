Ministério da Justiça discute pacote nacional de combate à violência contra a mulher

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reuniu suas secretarias para discutir a construção de um pacote de políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher.

O pacote será aplicado em âmbito nacional e em parceria com os estados. O lançamento será no próximo mês, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março.

De acordo com a secretária de Acesso à Justiça, Sheila Carvalho, as atividades serão divulgadas no mês de março, mas continuarão durante todo o ano de 2024.