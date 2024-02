Fies Social: alunos de baixa renda poderão financiar até 100% das mensalidades

O Fies Social, uma nova versão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), foi lançado nesta sexta-feira, 16. Umas das principais novidades do programa é a possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais para estudantes com renda familiar per capita de 0,5 salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único. A regra vale tanto para os novos contratos quanto para os antigos. Até 100 mil pessoas poderão ser veneficiadas em 2024, segundo o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com as resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU), também está prevista reserva de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. As regras só serão implementadas no segundo semestre deste ano. Informações sobre o número de vagas e detalhes da seleção ainda não foram anunciados.