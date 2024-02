Prédio com mais de 100 apartamentos é evacuado em SP após colapso estrutural

Informações iniciais apontam para danos em três colunas no subsolo do edifício; Estacionamento também foi esvaziado por precaução

Um prédio residencial no município de Praia Grande, no litoral paulista, foi evacuado durante a tarde desta terça-feira, 13, após um colapso estrutural ser identificado por técnicos da Defesa Civil. Para evitar possíveis acidentes, os 133 apartamentos, as caixas d’água e o estacionamento do local foram esvaziados.

Imagens veiculadas nas redes sociais mostram o prédio se inclinando em direção à avenida Jorge Hagge. Neste momento, a construtora do residencial executa uma obra de emergência para estabilizar as colunas e, após nova vistoria, irá avaliar a realização de uma reforma definitiva. As informações são da CNN Brasil.