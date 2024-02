Brasileiros participam de construção de túnel e roubo milionário no Paraguai

Assaltantes construíram um túnel de 180 metros e levaram um valor estimado entre US$ 2 milhões e US$ 16 milhões, o que corresponde a R$ 80 milhões

Brasileiros estão entre os suspeitos de participarem de um roubo milionário na Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai. Os assaltantes construíram um túnel de 180 metros e levaram um valor estimado entre US$ 2 milhões e US$ 16 milhões, cerca de R$ 80 milhões, dos cofres da Associação dos Cambistas Paraguaios.

Três suspeitos já foram identificados, segundo os investigadores paraguaios. São eles um casal, responsável por alugar o imóvel e um homem que teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa brasileira.

A Polícia Federal brasileira está auxiliando no caso e monitora outros dois suspeitos também ligados à facção. Um deles foi preso por assalto a banco e o outro é investigado por tráfico de armas. Durante o período de construção do túnel já foi apurado que os investigados cruzaram a fronteira com o Paraguai diversas vezes.