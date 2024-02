Motorista bêbado atropela 30 pessoas em bloco de Carnaval em Minas Gerais

Pelo menos 30 pessoas que brincavam em um bloco de Carnaval foram atropeladas por um motorista alcoolizado e, mesmo assim, conduzindo um automóvel. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 9, em São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar mineira, o motorista do Fiat Pálio envolvido no sinistro de trânsito estava embriagado. A major Laila Brunnela, porta-voz da PM, informou que o bafômetro registrou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido.

Também segundo a PM, o desfile acontecia na Avenida Central, no Bairro Fonte de Mato, quando as vítimas foram atingidas pelo veículo, que as surpreendeu por trás do bloco. Duas pessoas em estado grave foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. As demais vítimas que tiveram ferimentos leves a moderados foram atendidas no Pronto Socorro do município.