Pé-de-Meia: redes de ensino podem aderir ao programa a partir desta quinta-feira, 8

Ainda segundo Governo Federal, apenas "os perfis do respectivo secretário estadual e municipal de Educação e do reitor das instituições federais que ofertam ensino médio regular podem acessar o módulo no Simec e fazer a adesão".

Entidades também já podem indicar os responsáveis pelo envio mensal das informações dos alunos para o Ministério da Educação (MEC). "Procedimentos devem ser realizados pelas secretarias de Educação até o dia 25 de fevereiro, por meio do módulo Pé-de-Meia do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec)", conforme orienta a autoridade administrativa.

Todas as redes federais, estaduais, distrital e municipais ofertantes de ensino médio podem assinar o Termo de Compromisso do Programa Pé-de-Meia a partir desta quinta-feira, 8. Iniciativa é uma espécie de poupança concedida pelo Governo Federal aos alunos que estiverem cursando essa faixa de educação.

As redes que assinarem o Termo de Compromisso devem enviar ao MEC as informações dos estudantes matriculados no ensino médio entre 29 de fevereiro a 8 de março, por meio do Sistema Gestão Presente (SGP).

O critério para que o estudante participe do programa é que ele "esteja regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, tenha entre 14 e 24 anos e seja integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)".

Redes de ensino que desejarem tirar dúvidas com o MEC a respeito do programa podem enviar indagações por meio do endereço eletrônico: pedemeia@mec.gov.br.