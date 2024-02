Ministério do Meio Ambiente decreta emergência ambiental por risco de incêndios

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, declarou estado de emergência ambiental em diversos períodos do ano por risco de incêndios. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 8.

O Ceará aparece com alerta nos períodos de maio à dezembro de 2024 com riscos na mesorregião do Jaguaribe; de junho de 2024 a janeiro de 2025 nas mesorregiões Centro-Sul Cearense, Metropolitana de Fortaleza, Norte Cearense, Sertões Cearenses e Sul Cearense; e de julho de 2024 a fevereiro de 2025, na mesorregião Noroeste Cearense.

Veja as áreas e os períodos de risco nos outros estados brasileiros

Entre os meses de dezembro de 2023 a julho de 2024: